Большой кроссовер Chery Tiggo 9 будет продаваться в России официально
В прошлом месяце в КНР стартовали продажи Chery Tiggo 9. Стало известно, что модель однозначно будет представлена и в российской линейке бренда.
Однако есть нюанс: пока не совсем понятно, под каким брендом Tiggo 9 появится в России. Дело в том, что модель представлена и как Chery, и под новым суббрендом китайской марки - Jaecoo. По информации инсайдеров, "девятка" всё-таки доберётся до нас как Jaecoo J9, и случится это в октябре текущего года.
Chery Tiggo 9 - самый крупный кроссовер в семейство Tiggo: его длина составляет 4820 мм, размер колёсной базы равен 2820 мм. Автомобиль оснащается двухлитровым двигателем мощностью 261 л.с., который в переднеприводной версии доступен в паре с "роботом", а с системой полного привода агрегатируется 8-диапазонным "автоматом". О ценах на "Тигго 9" в Китае "РГ" рассказывала ранее.