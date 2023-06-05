Большой кроссовер Chery Tiggo 9 будет продаваться в России официально

"Наше желание - вывести кроссовер в конце 2023 года или в начале следующего. Но детальная информация появится во второй половине, после чего можно будет говорить об этом со словом "планирование", - цитирует руководителя пресс-службы Chery сайт "Китайские автомобили".

Однако есть нюанс: пока не совсем понятно, под каким брендом Tiggo 9 появится в России. Дело в том, что модель представлена и как Chery, и под новым суббрендом китайской марки - Jaecoo. По информации инсайдеров, "девятка" всё-таки доберётся до нас как Jaecoo J9, и случится это в октябре текущего года.