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Большой кроссовер Chery Tiggo 9 будет продаваться в России официально

В прошлом месяце в КНР стартовали продажи Chery Tiggo 9. Стало известно, что модель однозначно будет представлена и в российской линейке бренда.

Большой кроссовер Chery Tiggo 9 будет продаваться в России официально
© www.autohome.com.cn

"Наше желание - вывести кроссовер в конце 2023 года или в начале следующего. Но детальная информация появится во второй половине, после чего можно будет говорить об этом со словом "планирование", - цитирует руководителя пресс-службы Chery сайт "Китайские автомобили".

Однако есть нюанс: пока не совсем понятно, под каким брендом Tiggo 9 появится в России. Дело в том, что модель представлена и как Chery, и под новым суббрендом китайской марки - Jaecoo. По информации инсайдеров, "девятка" всё-таки доберётся до нас как Jaecoo J9, и случится это в октябре текущего года.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn

Chery Tiggo 9 - самый крупный кроссовер в семейство Tiggo: его длина составляет 4820 мм, размер колёсной базы равен 2820 мм. Автомобиль оснащается двухлитровым двигателем мощностью 261 л.с., который в переднеприводной версии доступен в паре с "роботом", а с системой полного привода агрегатируется 8-диапазонным "автоматом". О ценах на "Тигго 9" в Китае "РГ" рассказывала ранее.

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