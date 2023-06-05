На авторынок России вышел ретрохетчбэк Ora Ballet Cat по цене 3,2 млн рублей

Российские дилеры выставили на продажу новые китайские электрические хетчбэки Ora Ballet Cat, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления можно найти в классифайдах. Машины продают компании из Блговещенска и подмосковного Красногорска по цене 3,2-3,5 млн рублей.

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Внешне автомобиль напоминает ретро-хетчбэк Volkswagen Beetle образца 2011 года. Длина китайской новинки составляет 4401 мм, ширина — 1867 мм, высота — 1633 мм, колесная база — 2750 мм. У машины широкие крылья, покатая крыша, а также хромированные дверные ручки и корпуса зеркал.

В салоне установлен трехспицевый мультируль. На передней панели находятся цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы. Массивный центральный подлокотник оснащен площадкой для беспроводной зарядки смартфонов.

Хетчбэк Ora Ballet Cat комплектуется единственным электромотором мощностью 171 л.с. Максимальная скорость машины составляет 155 км﻿/﻿ч. Запас хода — 401 км. Время зарядки от обычной бытовой розетки составляет восемь часов.