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В России появились ретрохетчбэки Ora Ballet Cat по цене 3,2 млн рублей

Российские дилеры выставили на продажу новые китайские электрические хетчбэки Ora Ballet Cat, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления можно найти в классифайдах. Машины продают компании из Блговещенска и подмосковного Красногорска по цене 3,2-3,5 млн рублей.

На авторынок России вышел ретрохетчбэк Ora Ballet Cat по цене 3,2 млн рублей
© Great Wall

Внешне автомобиль напоминает ретро-хетчбэк Volkswagen Beetle образца 2011 года. Длина китайской новинки составляет 4401 мм, ширина — 1867 мм, высота — 1633 мм, колесная база — 2750 мм. У машины широкие крылья, покатая крыша, а также хромированные дверные ручки и корпуса зеркал.

В салоне установлен трехспицевый мультируль. На передней панели находятся цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы. Массивный центральный подлокотник оснащен площадкой для беспроводной зарядки смартфонов.

Хетчбэк Ora Ballet Cat комплектуется единственным электромотором мощностью 171 л.с. Максимальная скорость машины составляет 155 км﻿/﻿ч. Запас хода — 401 км. Время зарядки от обычной бытовой розетки составляет восемь часов.

В оснащение электромобиля входит люк, сиденья с массажем и вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, аудиосистема с 10 динамиками и другое.

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