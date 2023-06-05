Следующим водородным автомобилем Toyota будет седан Crown

Toyota пока продает только две модели на водородных топливных элементах.

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Японский автопроизводитель Toyota намерен выпустить водородный вариант своего будущего седана Crown. Как пишет издание SPEEDME.RU, именно он должен стать следующим легковым автомобилем на топливных элементах после Mirai.

В соответствии со стратегией компании, это поможет более чем в два раза нарастить мировые продажи технологии с нулевым уровнем выбросов в нынешнем финансовом году. Важно отметить, что у предсерийного прототипа Crown на топливных элементах, который был недавно представлен на Fuji Speedway, руль был с левой стороны.