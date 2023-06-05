Следующим водородным автомобилем Toyota будет седан Crown
Toyota пока продает только две модели на водородных топливных элементах.
Японский автопроизводитель Toyota намерен выпустить водородный вариант своего будущего седана Crown. Как пишет издание SPEEDME.RU, именно он должен стать следующим легковым автомобилем на топливных элементах после Mirai.
В соответствии со стратегией компании, это поможет более чем в два раза нарастить мировые продажи технологии с нулевым уровнем выбросов в нынешнем финансовом году. Важно отметить, что у предсерийного прототипа Crown на топливных элементах, который был недавно представлен на Fuji Speedway, руль был с левой стороны.
Таким образом, водородная версия должна продаваться не только в Японии, но и за рубежом. Напомним, что в настоящее время Toyota продает только два транспортных средства на водородных топливных элементах - это Mirai и автобус под названием Sora.