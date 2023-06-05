Названа дата старта продаж Nio ET5 Touring

Nio ET5 Touring поступит в продажу в мире 15 июня. При этом поставки начнутся в течение месяца, передает Carnewschina.com.

Nio ET5 Touring представляет собой новую версию седана Nio ET5 в кузове универсал. Его поставки начались в Китае в октябре 2022 года.

Китайские покупатели получат этот автомобиль в первую очередь, говорится в заметке.

У автомобиля следующие габариты: 4790 х 1960 х 1499 мм при колесной базе 2888 мм. При этом он на 77 мм длиннее, на 133 мм шире и на 57 мм выше, чем BMW 3 Series Touring.

ET5 Touring также может буксировать прицеп массой до 1400 кг. Силовой агрегат имеет единственный вариант с двумя моторами мощностью 490 л.с. и полным приводом.

ET5 Touring получил три варианта АКБ: 75, 100 или 150 кВт.