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Рынок легковых автомобилей в России вырос в 2,6 раза

В мае в России было продано 72,2 тыс. машин. Таким образом российский рынок легковых автомобилей показал рост в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Рынок легковых автомобилей в России вырос в 2,6 раза
© globallookpress.com

«В мае нынешнего года объем реализации новых легковых автомобилей в РФ составил 72 171 единицу, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года», - отметили эксперты.

Безоговорочным лидером по продажам в мае стала отечественная марка Lada, доля которой на рынке превысила 30%. Всего в последний месяц весны было реализовано 22 029 новых легковых автомобилей российского производителя. Также в первую пятерку попали китайские бренды Chery, Haval, Geely и корейская Kia.

Что касается моделей машин, то по итогам мая на первом месте по продажам находится Lada Granta. Всего за месяц было продано 15 791 автомобиль, что в шесть раз больше, чем год назад.

Рыночная доля Lada Granta составляет около 22%. Ее ближайшими конкурентами являются китайский кроссовер Haval Jolion (продано 3 864 машины) и Geely Coolray (3 536 штук). При этом сильнее всего объемы продаж в мае выросли у Geely Coolray - в 8,3 раза.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о стабилизации цен на автомобильном рынке страны. Наладилась ситуация с логистическими маршрутами, поставками комплектующих и производством комплектующих, отметил он.

При этом в «Автостате» указали на увеличение доли китайских автомобильных брендов в России. Значительным образом увеличился интерес к китайским грузовикам, указали в агентстве. Их долю там оценили в 56%.

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