Названа причина задержи запуска Lada Vesta CNG

Причина задержки запуска модернизированной версии Lada Vesta CNG с газовым баком для заправки, возможно, кроется в проблемах, связанных с калибровкой под новый блок управления двигателем. О неполадках сообщил Telegram-канал «Автопоток». Точная дата запуска пока не названа — о ней станет известно ближе к концу 2023 года.

Lada Vesta CNG ― автомобиль с битопливной системой. Машина может работать как на бензине, так и на метане, применение которого увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в три раза. Баллон емкостью 90 литров рассчитан на 18 кубометров газа и расположен в багажнике автомобиля, за спинкой заднего дивана. Металлокомпозитный газовый баллон оснащен встроенным предохранителем и скоростным клапаном. Запас хода двухтопливной модели составляет более 1000 километров без дозаправки. «АвтоВАЗ» приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG еще в 2017 году.