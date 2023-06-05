Chery приступила к выпуску нового вседорожника iCar 03

Компания Chery предпочитает не медлить: весной состоялся дебют кроссовера iCar 03, на прошлой неделе был рассекречен его салон, и вот - модель уже встала на конвейер.

Однако говорить о массовом выпуске iCar 03 пока нельзя. Пока ведётся опытная сборка, цель которой отработать все этапы производства и логистические цепочки. Серийно кроссовер, согласно ранее озвученным планам, начнут собирать в октябре текущего года, выход на рынок должен состояться в четвёртом квартале по цене около 150 000 юаней (1,7 млн рублей).

До сих пор нет технических характеристик электрической силовой установки. Известно лишь, что по отдаче она будет сопоставима с бензиновым турбированным ДВС объёмом 2,5 литра.

Длина автомобиля равна 4371 мм, ширина - 1909 мм, высота - 1709 мм, размер колёсной базы - 2700 мм.