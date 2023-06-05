Наследник Lada Granta получит новое название

«Я пока сохраню интригу и не буду раскрывать ее имя, хотя оно уже есть у этого проекта. Мы планируем начать производство в четвертом квартале 2024 года, и уже с января этот автомобиль поступит в продажу», – рассказал президент компании Максим Соколов.