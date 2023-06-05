Наследник Lada Granta получит новое название

Последователь Lada Granta: когда ждать в продаже?
АВТОВАЗ намерен к концу 2024 года поставить на конвейер новый автомобиль B-сегмента. В продажу он должен поступить уже в январе 2025-го. Для наследника Lada Granta уже есть свое название, раскрывать которое АВТОВАЗ пока не хочет.
«Я пока сохраню интригу и не буду раскрывать ее имя, хотя оно уже есть у этого проекта. Мы планируем начать производство в четвертом квартале 2024 года, и уже с января этот автомобиль поступит в продажу», – рассказал президент компании Максим Соколов.
Он также добавил, что новые автомобили Lada Granta будут оборудовать автоматической коробкой передач.
В мае АВТОВАЗ начал работу по защите своей интеллектуальной собственности. С этой целью он запатентовал дизайн некоторых из деталей интерьера будущей новинки.
Новая Lada Granta – единственный проект на платформе CMF-B, который продолжает разрабатываться, испытываться и готовиться к серии после ухода компании Renault из России.