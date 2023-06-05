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В России снова падают продажи новых автомобилей

В мае 2023 года россияне купили 72,2 тысячи новых легковых машин, что на пять процентов меньше, чем в апреле. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» о регистрациях автомобилей. По сравнению с маем 2022 года было реализовано в 2,6 раза больше легковушек, но стоит помнить об эффекте низкой базы: год назад рынок почти замер из-за взлета цен и санкций.

В России падают продажи новых автомобилей
© Motor.ru

Май прошлого года запомнился низкими продажами: тогда россияне купили всего 27,5 тысячи автомобилей. С тех пор авторынок постепенно восстанавливался, однако результат мая 2023 года оказался чуть хуже по сравнению с апрелем.

Лидером рынка остается Lada: за месяц было продано 22 тысячи автомобилей российской марки, что равно примерно 30 процентам от всех легковушек. На втором и на третьем местах расположились два китайских бренда — Chery и Haval. Им удалось сбыть по 7,4 тысячи машин и занять по 10 процентов рынка.

Далее следует Geely, на продукции которой остановили выбор 6,7 тысячи россиян. Замыкает пятерку Kia (3,1 тысячи), которая больше не поставляет и не производит автомобили в России. Южнокорейские машины поступают только «серым» путем, а потому продажи падают: в мае они снизились на 13,6 процента. Lada и китайские бренды, напротив, нарастили объемы в 3,3-7,4 раза.

В модельном зачете первенство сохраняет Lada Granta с 15,8 тысячами проданных машин. Вторым стал кроссовер Haval Jolion (3,9 тысячи машин), третьим — Geely Coolray (3,5 тысячи), четвертым Lada Niva Travel (3,2 тысячи), а пятым — Chery Tiggo 7 Pro Max (3,1 тысячи).

Несмотря на скромные показатели продаж по сравнению с «докризисными» годами, россияне по итогам года могут установить рекорд по автокредитам. Аналитики ожидают роста кредитного портфеля до 1,4 триллиона рублей, что обусловлено дороговизной автомобилей и увеличением сроков займов.

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