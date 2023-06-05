Audi RS Q8 получил пакет доработок от тюнинг-ателье Mansory
Тюнинг-ателье Mansory закончило работу над новым образцом Audi RS Q8. Агентство занималось кузовом автомобиля, а также внесло небольшие изменения во внешний вид салона.
Mansory впервые представило модифицированный Audi RS Q8 в конце 2020 года и только теперь закончило работу над последним образцом. Ателье выкрасило модель в темный оттенок зеленого, который контрастирует с множеством желтых элементов.
Немецкие специалисты также разработали новый обвес для Audi. В передней части появился сплиттер и воздуховоды из углеродного волокна, сетка воздухозаборника, которая по дизайну похожа на решетку Lamborghini Urus, пишет «Центральная служба новостей».
Изменения коснулись и салона. К ним относятся новые вставки из углеродного волокна на рулевом колесе и торпедо, ярко-желтая контрастная прострочка и новая кнопка запуска двигателя на потолке.