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Audi RS Q8 получил пакет доработок от тюнинг-ателье Mansory

Тюнинг-ателье Mansory закончило работу над новым образцом Audi RS Q8. Агентство занималось кузовом автомобиля, а также внесло небольшие изменения во внешний вид салона.

Audi RS Q8 получил пакет доработок от тюнинг-ателье Mansory
© слово и дело

Mansory впервые представило модифицированный Audi RS Q8 в конце 2020 года и только теперь закончило работу над последним образцом. Ателье выкрасило модель в темный оттенок зеленого, который контрастирует с множеством желтых элементов.

Немецкие специалисты также разработали новый обвес для Audi. В передней части появился сплиттер и воздуховоды из углеродного волокна, сетка воздухозаборника, которая по дизайну похожа на решетку Lamborghini Urus, пишет «Центральная служба новостей».

Изменения коснулись и салона. К ним относятся новые вставки из углеродного волокна на рулевом колесе и торпедо, ярко-желтая контрастная прострочка и новая кнопка запуска двигателя на потолке.

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