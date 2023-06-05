В России появился в продаже китайский электрокар в стиле Volkswagen Beetle

В России начали продавать электрокар из Китая, похожий на Volkswagen Beetle. Несколько объявлений с разноцветными хэтчбеками под названием Ora Ballet Cat появились на «Авито» — на них обратила внимание «Газета.Ru». Наделавший много шума из-за сходства с «Жуком» автомобиль предлагают доставить в Россию дилеры из Благовещенска и подмосковного Красногорска. Стоимость варьируется от 2,98 миллиона до 3,5 миллиона рублей в зависимости от года выпуска.

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«Клон» Volkswagen Beetle из Китая слегка превосходит немецкий оригинал по габаритам: длина составляет 4,4 метра против четырех у «Жука». Ora Ballet Cat приводится в движение единственным 171-сильным электромотором на передней оси. Емкость батареи 49 киловатт-часов обеспечивает до 400 километров хода без подзарядки. В КНР продают и более дальнобойную версию с аккумулятором на 59,1 киловатт-часа и 500-километровым запасом хода.

При этом дилеры указывают, что предлагается максимальная комплектация — Nutcracker Edition. В список оснащения входят светодиодная оптика, люк на крыше, сиденья с массажем, подогревом, вентиляцией и памятью, мультимедиа с 12,3-дюймовым дисплеем, аудиосистема с 10 динамиками, отсек для беспроводной зарядки смартфона, камеры кругового обзора и круиз-контроль. В стоимость включены все затраты, включая пакет документов для постановки машины на учет.

Ora Ballet Cat дебютировал на автосалоне в Шанхае в 2021 году. Электрокар в стиле классического «Жука», но с современной техникой быстро привлек внимание юристов Volkswagen. В результате Ora, принадлежащая Great Wall, слегка скорректировала внешность электрохэтчбека, чтобы убрать слишком явное сходство.