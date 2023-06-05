В России запустят новый автозавод

1 июля в Челябинской области начнется строительство нового корпуса автозавода «Урал».

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О расширении предприятия сообщил глава автопроизводителя Павел Яковлев. По словам топ-менеджера, запуск новой площадки, рассчитанной на 5500 грузовых автомобилей, состоится первого января 2025 года. Новый цех позволит обеспечить рабочими местами около тысячи жителей региона. При этом применять на предприятии планируется как российское, так и зарубежное оборудование.

В новом корпусе инженеры займутся сборкой и сваркой кабин для грузовиков. На автоматизированном конвейере тележечной схемы будут применять российские, индийское и китайское оборудование. Яковлев подчеркнул, что технические узлы для окрасочных линий, а также стеллажного и другого унифицированного оборудование руководство предприятия выберет в ходе тендера.

Сегодня на автозаводе «Урал» задействовано восемь тысяч сотрудников. Новый цех обеспечит рабочими местами еще тысячу человек. В минувшем мае предприятие нарастило мощности до 72 машин ежесуточно. В 2023 году автозавод планирует собрать 15 600 автомобилей.