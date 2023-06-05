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На Ставрополье открыли музей раритетных патрульных автомобилей

Музей автотранспорта дорожно-патрульной службы открылся в Пятигорске. Первыми экспонатами станут "ГАЗ-М21 Волга", "ВАЗ-2101 Жигули" и "Москвич-412", сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

На Ставрополье открыли музей раритетных патрульных автомобилей
© РИА Новости

"Госавтоинспекция Пятигорска в преддверии Дня образования службы ГАИ-ГИБДД открывает музей автотранспорта, стоявшего на вооружении сотрудников в разные годы дорожно-патрульной службы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, первым экспонатом музея стала "ГАЗ-М21 Волга", которую безвозмездно передал в музей пятигорчанин Исай Ханукаев. Цветографическая окраска раритетного автомобиля в возрасте более 30 лет обновлена. В ближайшее время в музей поступят еще два патрульных автомобиля - "ВАЗ-2101 Жигули" и "Москвич-412". Также коллекцию дополнит милицейский мотоцикл "ИЖ".

Выставка доступна всем желающим, в музей также будут организованы экскурсии для школьников Пятигорска.

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