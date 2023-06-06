Петербурженка накопила 800 штрафов и лишилась двух авто

Россиянка игнорировала извещения о штрафах с конца 2022 года. Из-за задолженности на почти 180 тыс. руб. ее лишили двух личных автомобилей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

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Судебные приставы арестовали Subaru Impreza и Subaru Forester 56-летней должницы.

«Женщине было разъяснено, что она может вернуть автомобили, если исполнит свои обязательства перед взыскателем», — рассказали в ведомстве.

С конца 2022 года автолюбительница успела получить 800 административных штрафов ГИБДД, но оплачивать она их не собиралась. Общая сумма задолженности составила на момент ареста ее имущества около 180 тыс. руб. Как выяснилось, жительница Петербурга систематически превышала скорость.