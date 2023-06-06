Дилеры вновь готовятся переписывать цены на автомобили
На фоне валютных колебаний дилеры вновь готовятся переписывать цены на автомобили. Запасы иномарок, завезенных еще по более выгодному курсу, должны закончиться к осени. А новые партии, которые только поступят в автосалоны, будут стоить на 15-20% дороже.
Впрочем, в первую очередь это касается машин, поставляемых по параллельному импорту, ведь затраты на их доставку тоже возрастают, в том числе из-за возникающих проблем с логистикой. А вот официально представленные китайские автомобили подорожают в меньшей степени - производители из Поднебесной стараются частично компенсировать валютные и логистические издержки.
Как заявил "РГ" основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль, до конца года не исключен 30%-ный рост прайсов в сегменте новых машин из-за волатильности курса валют и увеличения расходов на растаможку автомобилей. Если отечественные автозаводы увеличат производство, курс валют стабилизуется, а объемы параллельного импорта вырастут хотя бы до 30%, критичного падения российского авторынка в текущем году не будет.
"На сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет, ведь помимо курса валют, есть и другие проблемы, которые не позволяют ввозить в Россию большее количество автомобилей, тем самым влияя на прайсы. Например, постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной не только увеличения стоимости новых машин к концу 2023 года, но и сокращения объемов параллельного импорта - до ограниченного количества премиальных моделей, привезенных по заказу клиента", - отметил "Российской газете" генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.