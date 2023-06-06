Дилеры вновь готовятся переписывать цены на автомобили

"На сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет, ведь помимо курса валют, есть и другие проблемы, которые не позволяют ввозить в Россию большее количество автомобилей, тем самым влияя на прайсы. Например, постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной не только увеличения стоимости новых машин к концу 2023 года, но и сокращения объемов параллельного импорта - до ограниченного количества премиальных моделей, привезенных по заказу клиента", - отметил "Российской газете" генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.