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Компания Volkswagen тестирует кроссовер Volkswagen Tiguan нового поколения

Volkswagen Tiguan следующего поколения получит более авантюрный дизайн, а фотошпионы сфотографировали более спортивный вариант R-Line.

Volkswagen тестирует Tiguan нового поколения
© PNZdrive

Фотошпионы несколько раз ловили модернизированный Volkswagen Tiguan, и теперь они заметили вариант R-Line. Хотя это всего лишь предположение, оно кажется логичным выводом, поскольку прототип мгновенно узнаваем и на первый взгляд не кажется слишком особенным. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются вертикальные воздушные завесы с новыми горизонтальными элементами.

Мы также можем увидеть слегка переработанный воздухозаборник, в котором вставка из сотовой сетки заменена на более спортивный ромбовидный рисунок. В другом месте есть привлекательные двухцветные легкосплавные диски. Остальная часть модели перенесена. Переработанный Tiguan примет более авантюрный дизайн. В рамках этих усилий плоские кузова уступили место плавным изгибам и плавным поверхностям. Обтекаемый дизайн также включает в себя мускулистые бедра и более пышную заднюю часть.

Фотошпионам не удалось заглянуть внутрь, но на предыдущих снимках был виден отдельно стоящий дисплей, похожий на тот, что используется в обновленном Golf и новом ID.7. Однако, в отличие от электромобиля, Tiguan, по-видимому, сохранит традиционную комбинацию приборов.

Volkswagen хранит молчание о кроссовере, но ожидается, что он будет построен на платформе MQB Evo и будет представлен в конце этого года. Под капотом мы можем ожидать набор относительно знакомых опций, хотя могут быть обновления для повышения производительности и эффективности.

PNZdrive
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