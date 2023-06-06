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В России появились новые кроссоверы Volkswagen Tavendor

Новые кроссоверы Volkswagen Tavendor добрались до России. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска просят от 6 250 000 рублей до 7 499 000 рублей.

У Tavendor колёсная база как у Talagon/Teramont - 2980 мм. Длина кроссовера составляет 4936 мм, ширина - 2015 мм, высота - 1756 мм. Несмотря на такие габариты, Tavendor не имеет салона с трёхрядной компоновкой даже опционально, но зато у второго ряда регулируются спинки и есть свой климат-контроль.

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В основе модели лежит привычная переднеприводная архитектура MQB с поперечным расположение двигателя. Предусмотрены комплектации с системой полного привода. В базовой версии автомобиль укомплектован 186-сильным 2.0 TSI, для 4х4 предложена 220-сильный вариант этой "турбочетвёрки" (как раз такие машины к нам и привезли). В любом случае установлен семиступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями. Максимальная скорость - 200 км/ч.

Tavendor выпускается на заводе FAW-Volkswagen.

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