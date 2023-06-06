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Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Мигаль: До конца 2023 года в России не исключен рост цен на новые иномарки

До конца 2023 года в России не исключен рост цен на 30% на новые легковые автомобили иностранного производства из-за волатильности курса валют и увеличения расходов на растаможку, выразил мнение основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

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На фоне валютных колебаний дилеры готовятся пересматривать цены на автомобили. Запасы иномарок, ввезенных в Россию по более выгодному курсу, к осени закончатся, а новые партии, которые только поступят в автосалоны, будут стоить на 15–20% дороже, сообщает «Российская газета».

По имеющимся у издания сведениям, планы дилеров по повышению цен в первую очередь касаются автомобилей, ввозимых в Россию методом параллельного импорта из-за роста затрат на доставку, в том числе по причине проблем с логистикой. При этом официально представленные в России китайские автомобили подорожают в меньшей степени, так как производители из Поднебесной стараются частично компенсировать валютные и логистические издержки.

Как считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль, до конца 2023 года не исключен рост цен на 30% на новые автомобили из-за волатильности курса валют и увеличения расходов на растаможку. При этом эксперт допустил, что критичного падения российского авторынка в 2023 году не будет, если российские автозаводы увеличат производство, а объемы параллельного импорта вырастут хотя бы до 30%.

В свою очередь гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что сейчас предпосылок для снижения цен на новые автомобили нет, так как помимо курса валют есть другие проблемы, которые не позволяют ввозить в Россию большее количество автомобилей, тем самым оказывая влияние на стоимость продукции. Терлюкевич обратил внимание, что постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. По его словам, перечисленные факторы могут стать причиной не только увеличения стоимости новых авто к концу 2023 года, но и сокращения объемов параллельного импорта – до ограниченного количества премиальных моделей, привезенных по заказу клиента.

Напомним, в конце апреля президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал повышение цен на автомобили Lada.

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