Ram показал первые изображения компактного пикапа Rampage

Ram опубликовал видео и первые изображения компактного пикапа для Южной Америки, который получит называние Rampage.

© Carakoom

Пикап выглядит довольно впечатляюще: у него массивная решётка радиатора, С-образные ДХО и угловатые, но мускулистые линии. Между тем, сзади задние фонари выглядят почти как усыпанный звездами флаг Америки — любопытный выбор для пикапа, в первую очередь ориентированного на южноамериканский рынок.

Carakoom

Carakoom

В видеоролике нам также рассказали о названии Rampage. Генеральный директор Майк Коваль-младший объясняет, что название говорит о силе и мужестве — двух качествах, которые, как он надеется, будут связаны с пикапом.

Ранее Dodge использовал название Rampage для небольшого 2-дверного пикапа, выпускавшегося с 1982 по 1984 год. Во второй раз название появилось на концептуальном пикапе 2006 года.

Также известно, что внутри мы увидим 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, использующей Uconnect 5, и цифровую панель приборов. Автопроизводитель обещал качественные материалы отделки салона, включая кожаные сиденья и замшевые дверные карты.