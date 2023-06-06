Ram показал первые изображения компактного пикапа Rampage

Ram опубликовал видео и первые изображения компактного пикапа для Южной Америки, который получит называние Rampage.
Пикап выглядит довольно впечатляюще: у него массивная решётка радиатора, С-образные ДХО и угловатые, но мускулистые линии. Между тем, сзади задние фонари выглядят почти как усыпанный звездами флаг Америки — любопытный выбор для пикапа, в первую очередь ориентированного на южноамериканский рынок.
Ранее Dodge использовал название Rampage для небольшого 2-дверного пикапа, выпускавшегося с 1982 по 1984 год. Во второй раз название появилось на концептуальном пикапе 2006 года.
Также известно, что внутри мы увидим 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, использующей Uconnect 5, и цифровую панель приборов. Автопроизводитель обещал качественные материалы отделки салона, включая кожаные сиденья и замшевые дверные карты.
Под капотом расположится 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель Hurricane 4 от концерна Stellantis. Как и у Jeep Wrangler, он развивает мощность 274 л.с. (201 кВт) и 400 Нм крутящего момента.