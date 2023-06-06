Около четырех миллионов автомобилей Kia потенциально опасны для владельцев

До четырех миллионов автомобилей Kia могут иметь надувные подушки безопасности, которые опасны для пассажиров и водителей. Об этом свидетельствуют документы Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), передает ТАРАНТАС НЬЮС.

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В мае регулирующий орган заявил, что порядка 67 миллионов автомобилей в Америке могут быть оснащены неисправными подушками безопасности. Нагнетатели могут взорваться и выстрелить осколками в кабину.

Однако производитель — американская фирма ARC — не согласен с такими выводами. Компания убеждает, что ее собственное расследование не выявило дефекта.