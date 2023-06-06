Около четырех миллионов автомобилей Kia потенциально опасны для владельцев

Порядка четырех миллионов автомобилей Kia могут иметь потенциально опасные подушки безопасности
До четырех миллионов автомобилей Kia могут иметь надувные подушки безопасности, которые опасны для пассажиров и водителей. Об этом свидетельствуют документы Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), передает ТАРАНТАС НЬЮС.
В мае регулирующий орган заявил, что порядка 67 миллионов автомобилей в Америке могут быть оснащены неисправными подушками безопасности. Нагнетатели могут взорваться и выстрелить осколками в кабину.
Однако производитель — американская фирма ARC — не согласен с такими выводами. Компания убеждает, что ее собственное расследование не выявило дефекта.
Отмечается, что Kia не единственный автопроизводитель, которого затрагивает данная проблема. Однако конкретный список машин, на которые может распространяться эта потенциальная трудность, до сих пор не опубликован.