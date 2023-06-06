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В Россию завезли среднеразмерный кроссовер Jetour X70 Plus

В России выставили на продажу кроссовер Jetour X70 Plus. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру. Модель была представлена в Китае минувшей осенью.

В Россию завезли среднеразмерный кроссовер Jetour X70 Plus
© Auto.ru

Автомобиль ввезен по параллельному импорту. Он обойдется покупателю в 2,8 миллиона рублей. Пробег кроссовера составляет всего лишь 15 километров.

В дальнейшем бренд Jetour может уже официально наладить поставки в Россию таких вседорожников.

У машины следующие габариты: 4749x1900x1720 миллиметров. Колесная база - 2745 миллиметров. Jetour X70 Plus схож по размерам с Toyota RAV4. Технические характеристики напоминают «начинку» Chery Tiggo 8.

В стране можно стать обладателем версии кроссовера с самым мощным мотором из доступных — 1,6-литровой «турбочетверкой» на 197 л.с. и 290 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Предельная скорость такой модели составляет 180 км/ч.

Информации об интерьере в объявлении нет. В Китае у кроссовера есть крупные экраны в одном блоке, сенсорная панель управления климатом, панорамный люк.

Ранее портал Carnewschina.com сообщил, что Nio ET5 Touring поступит в продажу в мире 15 июня. При этом поставки начнутся в течение месяца. Модель представляет собой новую версию седана Nio ET5 в кузове универсал.

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