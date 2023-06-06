Mercedes CLA следующего поколения замечен на тестах в Германии
Начиная со следующего года Mercedes-Benz запустит серию автомобилей с ДВС и электромобилей на основе совершенно новой платформы под названием MMA. Один из таких автомобилей — предположительно, Mercedes CLA следующего поколения — попал в объектив камеры где-то в Германии.
Несмотря на обильный камуфляж вокруг, нельзя спутать с кузовом седан. Фары и задние фонари выглядят как временные заменители, и с обоих концов видны фальшивые панели. Большинство мелких деталей скрыто, но вы все равно можете увидеть дверные ручки, боковые зеркала и относительно длинный задний свес.
Трудно даже сказать, есть ли под капотом двигатель внутреннего сгорания. Нам не удалось найти никаких признаков выхлопной системы, а ходовая часть выглядит слишком плоской для автомобиля с ДВС. Во всяком случае, это может быть полностью электрический Mercedes-Benz CLA, предварительно известный как «EQA», выпуск которого запланирован на 2025 год.