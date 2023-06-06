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Россиян предупредили о резком подорожании машин

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», предупредили, что новые партии иномарок в российских автосалонах будут стоить на 15-30 процентов дороже. Связано это с менее выгодными валютными курсами и сложной логистикой.

Дилеры вновь готовятся переписывать цены на автомобили
© globallookpress.com

«РГ» отмечает, что особенно заметно рост цен коснется машин, которые поставляются в Россию по параллельному импорту, так как затраты на их доставку растут. Китайские авто, ввезенные по официальным каналам, подорожают не так заметно.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль допустил, что до конца 2023 года цены на новые авто поднимутся на 30 процентов из-за роста валютных курсов и увеличения расходов на растаможку машин.

По его мнению, критичного падения авторынка в РФ удастся избежать, если российские автомобильные заводы увеличат производство, а курс валют стабилизуется.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что процесс оплаты европейских машин российскими юрлицами постоянно усложняется, в итоге это может привести к сокращению объемов параллельного импорта - «до ограниченного количества премиум-моделей, привезенных по заказу».

Ранее большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе «Росгосстраха» и сервиса «Автокод», заявили, что готовы потратить на машину мечты до трех миллионов рублей. Треть опрошенных заявили, что готовы преодолеть любое расстояние, чтобы купить идеальную для себя машину.

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