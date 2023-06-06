Дилеры вновь готовятся переписывать цены на автомобили

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», предупредили, что новые партии иномарок в российских автосалонах будут стоить на 15-30 процентов дороже. Связано это с менее выгодными валютными курсами и сложной логистикой.

«РГ» отмечает, что особенно заметно рост цен коснется машин, которые поставляются в Россию по параллельному импорту, так как затраты на их доставку растут. Китайские авто, ввезенные по официальным каналам, подорожают не так заметно.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль допустил, что до конца 2023 года цены на новые авто поднимутся на 30 процентов из-за роста валютных курсов и увеличения расходов на растаможку машин.

По его мнению, критичного падения авторынка в РФ удастся избежать, если российские автомобильные заводы увеличат производство, а курс валют стабилизуется.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что процесс оплаты европейских машин российскими юрлицами постоянно усложняется, в итоге это может привести к сокращению объемов параллельного импорта - «до ограниченного количества премиум-моделей, привезенных по заказу».