АвтоВАЗ будет собирать машины по субботам, если хватит комплектующих

После корпоративного отпуска АвтоВАЗ планирует ввести рабочие субботы, но есть одно но.

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Как выяснил инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», завод в Тольятти будет принимать решение о введении дополнительных субботних смен, исходя из ситуации с поставками комплектующих. Иными словами, АвтоВАЗ готов собирать автомобили шесть дней в неделю, если будет хватать деталей.

29 мая на АвтоВАЗе начался единый корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня. Его вынужденно перенесли с 24 июля на 29 мая как раз из-за перебоев с поставками комплектующих. Предполагается, что за время трехнедельного отпуска завод сформирует запас необходимых для сборки автомобилей деталей, а также завершит испытания импортозамещенных и поставляемых из дружественных стран компонентов.

Если это произойдет, то по возвращению из отпуска АвтоВАЗ увеличит объемы впуска машины за счет дополнительных рабочих смен по субботам. Причем, по информации инсайдеров, субботние смены могут ввести на всех линиях сборки. Однако количество рабочих суббот и продолжительность смен будет напрямую зависеть от наличия комплектующих.

С весны 2023 года АвтоВАЗ производит три модели — Granta, Niva (Niva Travel и Niva Legend), а также Vesta NG. До отпуска завод уже работал по субботам: 13 мая был введен рабочий день для линий сборки Lada Granta и Niva, а 20 и 27 мая производили Vesta NG.