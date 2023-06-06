"Белаз" поставит "Кузбассразрезуголь" 20 самосвалов новой модели с российским двигателем

Компания "Белаз" впервые поставит российской компании 20 единиц 220-тонных самосвалов с дизельным двигателем российского производства от "Коломенского завода", который заменит в карьерной технике импортные аналоги. Соответствующее соглашение заключено между компанией "Белаз" и УК "Кузбассразрезуголь" на форуме "Уголь России и Майнинг", проходящем в Новокузнецке.

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Соглашение предусматривает получение 20 единиц 220-тонных самосвалов "Белаз" новой модели с дизельным двигателем российского производства от "Коломенского завода". Полный цикл предварительных испытаний самосвала "Белаз-75304 "успешно завершился в мае текущего года на полигоне завода-производителя в Беларуси. При этом сразу после выставки первый самосвал поступит в опытно-промышленную эксплуатацию на Краснобродский разрез "Кузбассразрезугля". Поставка остальных машин запланирована на 2024 год.

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"С компанией "Белаз" сотрудничаем много лет, и уже стало традицией проводить производственные испытания новых моделей карьерных самосвалов на наших предприятиях. Коллеги из Беларуси внимательно изучают наш опыт эксплуатации, прислушиваются к нашим предложениям, а их техника с каждым годом становится все совершеннее. Новая модель самосвала "Белаз" почти полностью состоит из комплектующих российского и белорусского производства. Это сделает ее обслуживание еще более удобным и оперативным", - сказал директор по производству УК "Кузбассразрезуголь" Роман Смирнов.

Гендиректор "Белаза" Сергей Никифорович пояснил, что компания всегда гибко реагировала на требования и запросы партнеров в изменяющих рыночных условиях. "Примером тому является наша новинка - "Белаз-75304", которая на 99% состоит из комплектующих производства предприятий Союзного государства Беларуси и России", - привели в пресс-службе слова Никифоровича.

Уточняется, что "Белаз-75304" оснащен четырехтактным дизельным двигателем мощностью 2 400 л. с., который позволяет самосвалу развивать скорость более 40 км/ч. Коломенская силовая установка по основным техническим характеристикам не уступает импортным аналогам. Обновленная система охлаждения двигателя с секциями радиаторов увеличенной производительности позволит успешно эксплуатировать технику в самых экстремальных климатических и горнотехнических условиях. При этом эксплуатационный ресурс дизельного российского двигателя будет больше, чем у серийно используемых дизельных двигателей зарубежного производства, будут ниже и прогнозируемые затраты на его техническое обслуживание.