В Уфе Toyota Land Cruiser украли на эвакуаторе из-под окон дома
В Уфе полицейские раскрыли кражу внедорожника Toyota Land Cruiser, который злоумышленники вывезли на эвакуаторе из двора жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.
Инцидент произошел в дневное время на улице Бабушкина и был зафиксирован камерой наблюдения. На записи видно, как к месту парковки белого внедорожника подъехал эвакуатор, на платформу которого двое мужчин в черном погрузили машину.
«Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители отследили маршрут передвижения похищенного автомобиля, а также машину сопровождения и задержали подозреваемых в Самаре», — отмечается в сообщении полиции.
Подозреваемые, двое уроженцев ближнего зарубежья 20 и 25 лет, помещены под стражу. Возбуждено уголовное дело о краже.