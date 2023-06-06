В Уфе Toyota Land Cruiser украли на эвакуаторе из-под окон дома

В Уфе полицейские раскрыли кражу внедорожника Toyota Land Cruiser, который злоумышленники вывезли на эвакуаторе из двора жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

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Инцидент произошел в дневное время на улице Бабушкина и был зафиксирован камерой наблюдения. На записи видно, как к месту парковки белого внедорожника подъехал эвакуатор, на платформу которого двое мужчин в черном погрузили машину.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители отследили маршрут передвижения похищенного автомобиля, а также машину сопровождения и задержали подозреваемых в Самаре», — отмечается в сообщении полиции.