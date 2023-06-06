Ряд лекарств попадет под запрет для употребления водителями

Ассоциация юристов России предлагает наказывать автомобилистов за вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, сообщил РИА Новости председатель правления организации Владимир Груздев.

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Соответствующие поправки в КоАП уже одобрены правительственной комиссией. Таким образом, прием определенных препаратов приравняют к употреблению алкоголя и наркотиков. Это поможет устранить существующий пробел в законодательстве и сделает наказуемым так называемое «лекарственное опьянение».

В настоящее время нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами. Для этого планируется утвердить конкретный список препаратов, в который могут попасть анестетики, противоэпилептические препараты, седативные средства и другие.

Кроме того, предполагается изменить порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В частности, будет дополнен пункт проведения процедуры для выявления факта «лекарственного опьянения».