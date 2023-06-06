В Россию прибыла огромная партия иномарок из Китая

Компания Global Ports сообщила, что обработала три судно-контейнеровоза, которые доставили в порт Санкт-Петербурга автомобили из Китая. Поставки машин через эти терминалы на Балтике не осуществлялись со второго квартала прошлого года.

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Первая за долгое время партия состоит из пяти тысяч автомобилей. Иномарки выгружены, растарены и отправлены в дилерские центры. В дальнейшем ожидаются новые поставки машин.

Ранее "РГ" сообщала, что спрос на китайские автомобили в России по отношению к прошлому году вырос более чем в четыре раза (311,6%).