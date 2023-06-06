В Россию прибыла огромная партия иномарок из Китая

Иномарок в России стало еще больше: прибыла огромная партия из Китая
Компания Global Ports сообщила, что обработала три судно-контейнеровоза, которые доставили в порт Санкт-Петербурга автомобили из Китая. Поставки машин через эти терминалы на Балтике не осуществлялись со второго квартала прошлого года.
Первая за долгое время партия состоит из пяти тысяч автомобилей. Иномарки выгружены, растарены и отправлены в дилерские центры. В дальнейшем ожидаются новые поставки машин.
Ранее "РГ" сообщала, что спрос на китайские автомобили в России по отношению к прошлому году вырос более чем в четыре раза (311,6%).
Лидером по спросу является Haval Jolion, производство которого осуществляется в Тульской области, за ним следуют Omoda C5 (импортируется из Китая) и Geely Coolray (производится на "БелДжи").