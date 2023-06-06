Стартовали продажи гибридного кроссовера Skywell HT-i за 4 млн рублей

В России стартовали продажи гибридного кроссовера HT-i, который будет предлагаться в трех комплектациях: Comfort (3 990 000 рублей), Premium (4 450 000 рублей), Luxury (4 790 000 рублей).

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Длина модели - 4720 мм, ширина - 1908 мм, высота - 1701 мм, при колесной базе 2800 мм, клиренс - 146 мм.

HT-i оснащен литий-ионной батареей емкостью 21.7 кВт·ч в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32.8 кВт·ч в комплектации Luxury. Запас хода HT-i на электромоторе на полностью заряженной батарее составит 81 км по стандарту WLTP в комплектациях Comfort и Premium и 145 км для комплектации Luxury.

Динамика разгона до 100 км/ч составит 7.9 секунды в комплектациях Comfort и Premium и 8.2 секунды для Luxury. Этих показателей кроссовер достигает благодаря подключаемому гибридному приводу PHEV, который состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 литра и мощностью 76 кВт/103 л.с с тепловым КПД 43% и электромотора максимальной мощностью 130 Квт/177 л.с.

Расход топлива на 100 км пути составит 0.8 литра бензина АИ-92 при полностью заряженной батарее, и 5.85 литров и 6.1 литра при разряженной, для комплектаций Comfort/Premium и Luxury соответственно.

В первых двух комплектациях (Comfort, Premium) будут разъемы только медленной зарядки. В топовом исполнении Luxe предложат два разъема - для стандартной и быстрой зарядки. Топливный бак во всех случаях - 60 л. Средняя комплектация Premium отличается наличием помощников движения и системой кругового обзора.