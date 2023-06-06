Genesis добавил систему распознавания лиц во флагманский внедорожник GV60

Автопроизводитель Genesis разработал и внедрил несколько новых функций для своего флагманского внедорожника GV60. Как сообщает издание SPEEDME.RU, одной из таких технологий стала система распознавания лиц.

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Новая биометрическая технология получила название Face Connect. Отдельно отмечается, что система может не только разблокировать GV60, но и после этого она загрузит предпочтительное положение водителя, который показал машине свое лицо.