Genesis добавил систему распознавания лиц во флагманский внедорожник GV60

Genesis добавил систему распознавания лиц в GV60
Автопроизводитель Genesis разработал и внедрил несколько новых функций для своего флагманского внедорожника GV60. Как сообщает издание SPEEDME.RU, одной из таких технологий стала система распознавания лиц.
Новая биометрическая технология получила название Face Connect. Отдельно отмечается, что система может не только разблокировать GV60, но и после этого она загрузит предпочтительное положение водителя, который показал машине свое лицо.
Face Connect способна одновременно сохранять до трех лиц автомобилистов. Пока что новая система доступна только для кроссоверов GV60. В ближайшем будущем технологию внедрят и в другие автомобили линейки Genesis.