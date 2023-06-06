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Главный дизайнер Hyundai рассказал о новом «квадратном» Hyundai Santa Fe

Компания Hyundai вносит последние изменения в кроссовер Santa Fe, при создании которого использовался радикально новый подход. Машина получилась «квадратной» и будет иметь высококлассный интерьер. Об этом рассказал в интервью MotorTrend главный дизайнер Hyundai Санг Юп Ли, пишет carscoops.

Главный дизайнер Hyundai рассказал о новом «квадратном» Hyundai Santa Fe
© globallookpress.com

По его словам, сама концепция последнего поколения Santa Fe отличается новизной, так как работа над автомобилем началась с грузового отсека. Это полная противоположность тому, как обычно происходит создание нового автомобиля.

«Люди покупают внедорожники из-за грузового пространства», - пояснил такой подход глава отдела глобального дизайна Hyundai и Genesis, который недавно был удостоен звания «Человека года в мире автомобилей».

Carscoops.com

При этом, помимо «квадратного» дизайна, новый кроссовер Santa Fe будет иметь ряд особенностей. В частности, селектор передач переместится на рулевую колонку. А значок на руле будет заменен четырьмя точками, которые представляют собой «H» в азбуке Морзе.

Carscoops.com

Также автомобиль оснастят вертикальной передней панелью, относительно плоским капотом и затемненными передними стойками, которые встречаются с «парящей» крышей.

Санг Юп Ли также отметил, что у обновленного кроссовера будет «бесшовный горизонтальный фонарь», как у Sonata и Grandeur.

Carscoops.com

Ранее стало известно, что концерн Volkswagen работает над обновлением популярного автомобиля Golf и в Интернете уже появились «шпионские» снимки с тестирования прототипа. При этом, судя по фотографиям новинки, дизайн автомобиля не подвергся радикальным изменениям. Однако внутри есть обновленная приборная панель с гораздо большим информационно-развлекательным экраном, чем тот, что установлен в нынешнем поколении Volkswagen Golf.

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