До России добрался хэтчбек Hyundai i20

Один из частников привез в Россию новый хэтчбек Hyundai i20. Как выяснила "Российская газета", за модель 2023 года без пробега попросили 2 400 000 рублей.

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В объявлении указывается, что у автомобиля трехцилиндровый турбомотор 1.0 T-GDI (100 л.с.), который сочетается с семиступенчатым преселективным "роботом".

Хэтчбек оснащен маршрутным компьютером диагональю 4,2 дюйма и медиасистемой с экраном диагональю 10,25 дюйма. Доступны обновления "по воздуху", порт USB-C, беспроводная зарядка, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Также на автомобиль по умолчанию ставят комплекс безопасности Smart Sense. Система автоматического экстренного торможения теперь распознает в качестве препятствия не только автомобили, пешеходов и статичные объекты, но и велосипедистов.

Пресс-служба Hyundai

Напомним, модель обновили в прошлом году. i20 снабдили более агрессивными передним и задним бамперами, решетке радиатора оставили примерно прежнюю форму, однако изменили "сетчатый" рисунок.