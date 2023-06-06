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Peugeot показала салон нового 3008

Компания Peugeot показала салон кроссовера 3008 следующего поколения. Его архитектура называется Panoramic i-Cockpit — это дальнейшая эволюция обычного i-Cockpit, появившегося более 10 лет назад. В новой концепции интерьера главная роль отведена изогнутому экрану диагональю 21 дюйм. Также здесь есть «горячие» сенсорные кнопки i-Toggles, руль с реагирующими на нажатия тач-панелями, 3D-интерфейс, голосовое управление и расширенная поддержка беспроводных подключений.

Peugeot показала салон кроссовера 3008 нового поколения
© Motor.ru / Peugeot

Многоярусность передней панели давно стала фирменной чертой моделей Peugeot. Изначально эта архитектура называлась i-Cockit, но с выходом нового 3008 она будет переименована в Panoramic i-Cockpit. Главный элемент здесь — изогнутый экран диагональю 21 дюйм, который установлен выше руля и объединяет приборку с медиасистемой и проекционным дисплеем. Благодаря скрытому креплению и подсветке в нижней части будет казаться, что экран парит в воздухе, и этот эффект продублируют на руле, визуально «отвязав» центральную его часть от спиц.

Motor.ru / Peugeot
Motor.ru / Peugeot
Motor.ru / Peugeot
Motor.ru / Peugeot

Под дисплеем разместится кнопочный селектор трансмиссии, а также сенсорная панель i-Toggles, впервые появившаяся на модели Peugeot 308. Она представляет собой ряд крупных кнопок (до 10), которые программируются для доступа к часто используемым функциям. Например, можно одним нажатием позвонить по любимому номеру, установить комфортную температуру или задать пункт назначения в навигации. Руль в кроссовере 3008 следующего поколения тоже будет новым, с тактильно-сенсорными кнопками.

Ряд переключателей сохранится и на массивном центральном тоннеле, в том числе барабанчик регулировки громкости, кнопки обогрева стекол и рычажок выбора режимов движения. Рядом с ними — бокс для мелочовки, подстаканники и площадка беспроводной зарядки. Для отделки салона будут использованы алюминий и ткань. Остальные подробности раскроют ближе к дате официальной премьеры 3008-го, запланированной на сентябрь. Но уже сейчас известно, что на смену нынешней машине придет электрический кроссовер с кузовом типа фастбек.

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