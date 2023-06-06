В МВД прокомментировали идею без суда наказывать не оплативших штраф водителей

«Дело в том, что большинство так называемых злостных неплательщиков по каким-то причинам — и эти причины никто не исследует — не знают о факте административного взыскания и поэтому его не исполняют. Наиболее частая причина — некорректный адрес собственника ТС. Поэтому для начала надо провести изучение причин, а только потом предлагать механизмы решения проблемы», — объяснил он.