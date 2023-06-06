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"Парламентская газета": в МВД не планируют наказывать не оплативших штраф водителей без суда

Инициатива без суда применять меры административного принуждения к тем водителям, которые вовремя не уплатили штраф за нарушение ПДД, не рассматривают в МВД, сообщили в ведомстве «Парламентской газете».

В МВД прокомментировали идею без суда наказывать не оплативших штраф водителей
© globallookpress.com

Идея была опубликована в журнале «Безопасность дорожного движения», который выпускает Научный центр безопасности дорожного движения МВД, и является исключительно авторским мнением, рассказали в министерстве.

Сотрудник центра, автор статьи Андрей Клименко рассказал изданию, что рассматривал проблему исключительно в теоретическом плане. Однако эксперты, несмотря на теоретическое рассмотрение инициативы, предъявляют к ней вопросы. Председатель российского общества автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов, например, уверен, что решение ввести это в практику приведет к резкому увеличению претензий со стороны водителей, «внезапно обнаруживших, что должны уплатить штраф, про который не знали».

«Дело в том, что большинство так называемых злостных неплательщиков по каким-то причинам — и эти причины никто не исследует — не знают о факте административного взыскания и поэтому его не исполняют. Наиболее частая причина — некорректный адрес собственника ТС. Поэтому для начала надо провести изучение причин, а только потом предлагать механизмы решения проблемы», — объяснил он.

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