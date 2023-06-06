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Теперь официально: экс-завод Nissan переименован в «Лада Санкт-Петербург»

Бывший завод компании Nissan в России сменил имя на «Лада Санкт-Петербург». Для этого потребовалось постановление губернатора Александра Беглова, который разрешил использовать наименование города Санкт-Петербурга в новом названии. Ранее площадка называлась «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и выпускала Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, однако весной 2022 года производство было остановлено. Оно будет перезапущено 14 июня, когда с конвейера начнут сходить китайские машины под шильдиком Lada.

Экс-завод Nissan официально переименован в «Лада Санкт-Петербург»
© © Lada

«Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Ниссан Мануфэкчуринг Рус" включить в свое официальное наименование Санкт-Петербург», — говорится в постановлении губернатора.

Новое название выбрал АвтоВАЗ в середине марта, через месяц после того как петербургская сборочная площадка перешла к отечественному автогиганту за символический один евро. Nissan, ушедший из России осенью 2022 года, имеет право обратного выкупа завода в течение шести лет — при условии одобрения от российского правительства.

Первое время «Лада Санкт-Петербург» будет выпускать китайские машины. Как ранее заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, он не хочет «пускать пыль в глаза» и прямо признает, что продукт китайский. Однако компания обещает быстрыми темпами увеличивать локализацию.

Первым автомобилем на конвейере станет кроссовер Lada X-Cross 5 — он же FAW Bestune T77, несколько экземпляров которого с ладьей на решетке радиатора недавно сфотографировали на территории завода. Кандидат на вторую модель — FAW Bestune T55, который могут назвать Lada X-Cross 3 или Lada X-Cross 4. Также ожидается появление некоего седана.

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