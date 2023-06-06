Более миллиона россиян приняли участие в Большом экзамене по ПДД

Более миллиона россиян приняли участие в Большом экзамене по Правилам дорожного движения. Авто.ру подвел его итоги.

Самыми сложными для участников экзамена оказались вопросы, связанные с последними обновлениями правил, которые вступили в силу 1 марта 2023 года. Так, 94% экзаменуемых неправильно ответили на вопрос о том, какого цвета бывает постоянная горизонтальная разметка. В марте были добавлены новые цвета: красный, синий, черный и зеленый. Также 89% не справились с вопросом о знаке "Движение на велосипедах запрещено". Он распространяется на велосипеды и мопеды, но не на средства индивидуальной мобильности - новый вид транспортного средства.

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Самым простым для россиян оказался вопрос о запрете движения автомобилей по обочинам. На него правильно ответили 96% пользователей, прошедших экзамен.

"Результаты экзамена показывают, что вопросы, связанные с новыми правилами дорожного движения, - одни из самых сложных для россиян. Наш проект Большой экзамен ПДД Авто.ру призван не только помочь вспомнить существующие правила, но и узнать больше о тех изменениях, которые только вступили в силу. Именно поэтому мы регулярно актуализируем и проводим экзамен. Наша цель - содействие безопасности на дорогах для всех участников, включая автомобилистов, пешеходов и водителей самокатов", - комментирует Павел Алёшин, генеральный директор Яндекс Вертикалей.

Средний результат пользователей, прошедших экзамен в этом году, - 34 балла из 60 возможных. В 2022 году он был хуже: россияне в среднем получали 25 баллов. В этот раз более двух тысяч человек правильно ответили на все вопросы, из них около полутора тысяч сделали это с первой попытки. Около 70 тысяч получили 45 баллов и более. В среднем россияне проходили экзамен в течение шести минут, рекорд по времени составил 41 секунду.

"Экзамен позволил нам одновременно привлечь внимание более чем миллиона человек к вопросам безопасности дорожного движения. Водители и пешеходы не только смогли проверить свои знания ПДД, но и узнать о последних изменениях. Для ЦОДД экзамен стал еще и серьезным исследованием - наши специалисты могут изучать, как люди запоминают и применяют ПДД, легко ли их запутать, есть ли сложности в интерпретации. Все эти знания мы применяем на практике при организации движения и внедрении новых технологий для того, чтобы сделать дороги безопаснее", - отмечает Магомед Колгаев, заместитель руководителя ЦОДД.