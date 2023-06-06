Руководство корейского автогиганта Kia объявило о продолжении своего электрического перехода. Кроме того, как пишет издание SPEEDME.RU, компания подняла планку на будущее еще выше.

Соответствующие заявления прозвучали на мероприятии CEO Investor Day 2023. Представители корейского бренда подтвердили свои планы на ближайшие годы, а также увеличили целевые показатели продаж автомобилей как на этот год, так и в рамках предстоящих десяти лет.