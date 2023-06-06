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Компания Kia изменила свои планы на будущее

Руководство корейского автогиганта Kia объявило о продолжении своего электрического перехода. Кроме того, как пишет издание SPEEDME.RU, компания подняла планку на будущее еще выше.

Соответствующие заявления прозвучали на мероприятии CEO Investor Day 2023. Представители корейского бренда подтвердили свои планы на ближайшие годы, а также увеличили целевые показатели продаж автомобилей как на этот год, так и в рамках предстоящих десяти лет.

Основной целью азиатской компании является стремление стать еще более важным игроком на мировом автомобильном рынке. При этом отмечается, что важную роль будут играть электрические машины. Их доля должна увеличиться с нынешних 21 процента до 55 процентов к 2030-му году.

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