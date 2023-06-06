Страховка для российских авто при въезде в Европу подорожала в пять раз. И купить ее онлайн нельзя.

С 1 июня в Евросоюзе перестали действовать российские «Зеленые карты». Теперь водителям, въезжающим на автомобиле в страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарию, необходимо приобретать страховку у местных компаний. Стоит она существенно дороже, а купить ее стало сложнее.

Как рассказал представитель финской страховой компании Pohjola Vakuutus Теро Хасунд, «россияне не могут обратиться в любую страховую компанию Финляндии».

«Полис пограничного страхования оформляется только Финском центром автостраховщиков, и его первоначально можно приобрести исключительно у таможни Финляндии на пограничных КПП, он стал дороже примерно в пять раз», — отметил он.

Более того, европейский полис можно приобрести только лично: оформить его онлайн у российских водителей возможности нет. Возникнут сложности и при оплате из-за отключенных в России международных платежных систем Visa и Mastercard.