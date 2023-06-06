Chevrolet приготовила прощальную версию Camaro

Компания Chevrolet отметит отставку Camaro выпуском особой версии. Производство спорткара шестого поколения прекратится в январе 2024 года, и его лебединой песней станет исполнение Collector's Edition, доступное для всех комплектаций. Помимо памятных элементов, оно содержит отсылки к оригинальному кодовому названию автомобиля — Panther. Прием заказов на Camaro последнего модельного года стартует 15 июня, а коллекционное издание будет доступно с конца лета.

© Motor.ru / Chevrolet Camaro Collector's Edition

Chevrolet Camaro Collector's Edition отличится кузовной окраской Panther Black Metallic с черными полосами Satin Black, дополнительным передним сплиттером и задним спойлером. Также среди особенностей — 20-дюймовые матово-черные либо полированные кованые диски и значок на переднем крыле с изображением пантеры в букве R.

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Пантера появится и на руле в салоне, украшенном особыми ковриками и черными акцентами. Бонусом покупатели получат плакаты, посвященные истории модели. Начальная стоимость коллекционной двухдверки составит 39 440 долларов, что равно 3,2 миллиона рублей.

Motor.ru / Chevrolet Camaro Collector's Edition

Самая мощная модификация ZL1 получит уникальный экстерьер в матовом колере Panther Black Matte, став первым матовым Camaro «с завода». В арсенале такой Collector's Edition будут передний сплиттер и заднее антикрыло от хардкорного ZL1 1LE, красные тормозные суппорты и черные колесные болты. На руле поместят значок с порядковым номером: тираж коллекционных ZL1 ограничен 350 экземплярами, к каждому из которых прилагаются оформленные по мотивам Camaro часы фирмы Shinola.

Обычный Camaro в последнем модельном году тоже не оставили без изменений. Из палитры убрали «младший» двухлитровый турбомотор мощностью 275 лошадиных сил, оставив только V6 и V8. Таким образом, стартовая цена поднимется до 32 495 долларов — 2,6 миллиона рублей.