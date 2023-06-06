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На Сахалине сотрудники ГИБДД поймали одного подростка из группы малолетних угонщиков

В Южно-Сахалинске подростки угнали припаркованный автомобиль Toyota и катались на нем по городу, но были замечены сотрудниками ГИБДД. В ходе преследования удалось задержать одного из них, сообщается в Telegram-канале «УГИБДД Сахалинской области».

Подростки бросили угнанную машину и убежали от гаишников
© Газета.Ru

«Водитель, увеличивая скорость, попытался скрыться. Экипаж с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами организовал преследование. В районе д.1 бульвара Анкудинова, заехав в тупик, преследуемый автомобиль остановился, а водитель и два пассажира пытались скрыться бегством», — отмечается в сообщении.

Полицейские бросились в погоню и смогли задержать одного из пассажиров угнанной машины, им оказался 18-летний молодой человек.

Сотрудники ГИБДД немедленно известили владельца угнанной Toyota Corolla Fielder о произошедшем. О том, что машину угнали и уже нашли, он узнал от полицейских. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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