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Рассекречен салон 122-сильной Lada Granta Sport

В Сети появились фото салона Lada Granta Sport. Это автомобиль с двигателем мощностью 122 л.с. и дисковыми тормозами всех колес. Выпуск машины будет налажен дочерним предприятием АвтоВАЗа - компанией Lada Sport - после окончания корпоративного отпуска. По предварительной информации, тестовая сборка и последующая калибровка таких автомобилей уже производится.

Рассекречен салон 122-сильной Lada Granta Sport
© Российская Газета

Напомним, ранее сообщалось, что Granta Sport впервые получила кузов лифтбек. Автомобиль отличается спортивными элементами дизайна.

Российская Газета

Кирилл Ладыгин за рулем Granta Sport даже достиг 163,606 км/ч на "Байкальской миле" - это самые лучшие цифры в классе серийных автомобилей с двигателем объемом до 1,6 литра в Книге рекордов фестиваля.

Российская Газета
Российская Газета
Российская Газета

Несмотря на то, что объемы российского авторынка в настоящее время более чем вдвое ниже докризисных значений, Lada Granta смогла установить абсолютный рекорд продаж. Так, в апреле 2023-го в России было реализовано 19,9 тыс. этих автомобилей, что стало лучшим результатом для модели с момента выхода на рынок в 2011 году. При этом в отсутствии доступных иномарок Lada Granta заняла рекордную долю на российском авторынке - порядка 25%/

Ожидается, что серийную версию нового поколения "Гранты" поставят на конвейер в конце следующего года.

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