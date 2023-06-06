Рассекречен салон 122-сильной Lada Granta Sport
В Сети появились фото салона Lada Granta Sport. Это автомобиль с двигателем мощностью 122 л.с. и дисковыми тормозами всех колес. Выпуск машины будет налажен дочерним предприятием АвтоВАЗа - компанией Lada Sport - после окончания корпоративного отпуска. По предварительной информации, тестовая сборка и последующая калибровка таких автомобилей уже производится.
Напомним, ранее сообщалось, что Granta Sport впервые получила кузов лифтбек. Автомобиль отличается спортивными элементами дизайна.
Кирилл Ладыгин за рулем Granta Sport даже достиг 163,606 км/ч на "Байкальской миле" - это самые лучшие цифры в классе серийных автомобилей с двигателем объемом до 1,6 литра в Книге рекордов фестиваля.
Несмотря на то, что объемы российского авторынка в настоящее время более чем вдвое ниже докризисных значений, Lada Granta смогла установить абсолютный рекорд продаж. Так, в апреле 2023-го в России было реализовано 19,9 тыс. этих автомобилей, что стало лучшим результатом для модели с момента выхода на рынок в 2011 году. При этом в отсутствии доступных иномарок Lada Granta заняла рекордную долю на российском авторынке - порядка 25%/
Ожидается, что серийную версию нового поколения "Гранты" поставят на конвейер в конце следующего года.