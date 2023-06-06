Toyota запатентовала электрическую альтернативу Highlander

Компания Toyota запатентовала внешность новой модели в линейке bZ, которая станет четвёртой по счёту. Предполагается, что так будет выглядеть серийный полноразмерный кроссовер - электрический аналог Toyota Highlander.

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В декабре 2021 года Акио Тойода, возглавляющий на тот момент концерн, презентовал линейку из 16 электрокаров Toyota и Lexus. Первенцем "Тойоты" стал компактный кроссовер bZ4X, затем дебютировал седан bZ3, который пока доступен только в КНР. Следующий на очереди - субкомактный "паркетник" размером с Aygo X, он проходит дорожные тесты. Четвёртым должен был стать как раз аналог "Хайлендера" на электротяге, дизайн которого теперь защищён патентами.

Но является ли автомобиль на изображениях серийным? Против этого утверждения говорит наличие камер вместо зеркал. С другой стороны, у авто на патентах и концепта - разные нижние решётки радиаторов. Был ли смысл изменять дизайн этого элемента и патентовать? Вряд ли.

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