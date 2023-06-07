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Раскрыто количество проданных в России автомобилей Evolute

Компания «Моторинвест», которая производит в России электрокары Evolute и представляет интересы бренда Voyah на российском рынке, публикует статистику продаж за май и за пять месяцев 2023 года. Согласно отчету, в последний месяц весны россияне приобрели 167 электрокаров Evolute, что составляет почти четверть от общего объема продаж в этом сегменте.

Evolute удерживает лидерство в сегменте электромобилей седьмой месяц подряд
© Evolute

Всего за январь-май 2023 года в России зарегистрировали 719 электромобилей Evolute, что позволило марке удержать лидерство среди компаний, реализующих электрические модели. Совокупный объем продаж с момента появления бренда на рынке осенью прошлого года превысил отметку в 1000 экземпляров.

В настоящее время модельная линейка Evolute насчитывает три модели — седан i-Pro (от 1,9 миллиона рублей) и кроссоверы i-Joy (от 2,5 миллиона рублей) и i-Sky (от 4,49 миллиона рублей). В скором времени гамма пополнится еще одним электрокаром сегмента SUV, i-Jet, его стоимость пока не обнародована. Перечисленные модели производятся на заводе «Моторинвест» в Липецкой области и представляют собой перелицованные китайские автомобили Dongfeng.

Motor.ru / Voyah Free

Что же касается бренда Voyah, то «Моторинвест» приводит только продажи за пять месяцев — 675 штук, 221 из которых — электрокары. С таким результатом Voyah вошел в топ-5 марок премиум-сегмента на российском рынке. Для покупки доступны три модели, это кроссовер Free в двух версиях, гибридной и электрической, минивэн Dream и седан Passion.

Ранее была опубликована официальная статистика продаж легковых и легких коммерческих автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае объем российского авторынка составил 51 466 штук против 24 268 в мае 2022-го (рост 112,1 процента). За пять месяцев нынешнего года было продано 228 500 машин, а за тот же период прошлого года — 308 677 штук (падение на 26 процентов). Evolute в отчете за май не фигурирует, так как марка отчитывается АЕБ только раз в квартал.

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