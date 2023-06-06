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В Финляндии выписали крупнейший штраф за превышение скорости

Водитель должен заплатить в казну 121 тыс. евро.

В Финляндии выписали крупнейший штраф за превышение скорости
© globallookpress.com

Нарушителем оказался 76-летний бизнесмен Андерс Виклёф — председатель и основатель компании с доходом около 350 млн евро в год.

По версии Виклёфа, он не успел снизить скорость с 82 км/ч до 50 км/ч и попал под камеру.

«Я начал тормозить, но недостаточно быстро», — приводит его слова The Guardian.

Несколько лет назад предприниматель был последовательно оштрафован на 95 тыс. и 63 тыс. евро, что стало отягчающим обстоятельством при назначении нового штрафа.

В Финляндии система наказаний за нарушения ПДД учитывает тяжесть проступка и доход нарушителя, его определяют по базе данных налогоплательщиков.

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