Jetour начинает в России продажи кроссовера X90Plus

Марка Jetour объявила, что начинает продажи в России кроссовера X90Plus. Стартовая цена - 3 249 900 рублей, топовая версия модели обойдется в 3 689 900 рублей.

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Флагманский кроссовер Jetour X90 Plus длиной 4858 мм технически близок к Chery Tiggo 8. На выбор покупателей будут предложены два турбомотора: объемом 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (244 л.с.), которые идут с безальтернативным 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

В Jetour X90Plus установлена независимая передняя подвеска McPherson и задняя независимая многорычажная подвеска, что обеспечивает плавность хода, низкий уровень шума и отличную управляемость. В России доступна переднеприводная пятиместная версия модели.

Первые кроссоверы Jetour X90Plus уже на этой неделе поступят к официальным дилерам бренда.

Пресс-служба Jetour

Основными конкурентами Jetour X90 Plus могут стать Changan Uni-K и Haval H9.