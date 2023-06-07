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Jetour начинает продажи кроссовера X90Plus в России

Марка Jetour объявила, что начинает продажи в России кроссовера X90Plus. Стартовая цена - 3 249 900 рублей, топовая версия модели обойдется в 3 689 900 рублей.

Jetour начинает в России продажи кроссовера X90Plus
© Пресс-служба Jetour

Флагманский кроссовер Jetour X90 Plus длиной 4858 мм технически близок к Chery Tiggo 8. На выбор покупателей будут предложены два турбомотора: объемом 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (244 л.с.), которые идут с безальтернативным 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

В Jetour X90Plus установлена независимая передняя подвеска McPherson и задняя независимая многорычажная подвеска, что обеспечивает плавность хода, низкий уровень шума и отличную управляемость. В России доступна переднеприводная пятиместная версия модели.

Первые кроссоверы Jetour X90Plus уже на этой неделе поступят к официальным дилерам бренда.

Пресс-служба Jetour

Основными конкурентами Jetour X90 Plus могут стать Changan Uni-K и Haval H9.

Ранее сообщалось, что осенью у российских дилеров должен также появиться кроссовер Jetour X70, а в конце года - брутальный Traveller. В начале 2024-го в продаже ожидается компактный кроссовер DX5, который, очевидно, станет самой доступной моделью Jetour.

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