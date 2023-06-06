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В Сети представлен Mustang, построенный на базе KIA Spectra

Mustang - известная серия гоночных автомобилей от компании Ford. Специалисты показали, как построить такую машину на базе модели из массового сегмента.

В Сети представлен Mustang, построенный на базе KIA Spectra
© Car.ru

В Сети показали необычный проект, который представляет собой копию гоночного Ford Mustang. Для разработки легендарного автомобиля использовали подержанный KIA Spectra. Работы по созданию транспорта велись в Пакистане.

KIA Spectra – четырёхдверный автомобиль, в конструкции которого реализована система переднего привода. Результат тюнинг-проекта получился поразительным, особенно если смотреть на переднюю и заднюю части кузова.

Кузов детально повторяет все воздухозаборники и выступы, как это сделано в оригинальном Mustang. Кроме того, создатель автомобиля поработал над дизайном, чтобы он соответствовал американскому маслкару. Как только удается рассмотреть автомобиль с боковой стороны, становится понятно, что речь идет не об оригинальном Ford Mustang - его выдает конструкция кузова и количество дверей.

Выдают “переделку” и двери, которые открываются в стиле Lamborghini. Над проектом необычного Ford Mustang работал Камран Рашид из SBC Modifier. Более подробных сведений об этапах модернизации кузова не представлено. Вероятно, для резки, шлифовки и сварки потребовалось много времени.

Подобные переделки отнимают не только время, но и финансы. На вторичном рынке США Ford Mustang в хорошем состоянии можно приобрести за 12 000 долларов или 975 000 рублей. Однако в Пакистане подобных предложений нет. Автор необычного проекта ранее демонстрировал и другие работы. Так, ранее он изготавливал Dodge Challenger на базе Vauxhall Victor. Такие работы указывают на то, что Рашид предпочитает американские маслкары - в его портфеле много переделок такого формата.

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