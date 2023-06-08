Skoda начала выпуск опытных версий нового кроссовера Kodiaq

Автомобиль получит гибридную силовую установку и предложит до 7 мест в салоне.

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«Подготовка к производству будущего Kodiaq второго поколения уже идет полным ходом», – Михаэль Оельеклаус, Skoda Auto.

Компания Skoda заявила, что осенью 2023 года покажет второе поколение паркетника Skoda Kodiaq. А уже в 2024 году запланирован его серийный выпуск. Для этого идет переоснащение автозавода в Квасинах. На этой же линии выпускаются модели Skoda Superb, Skoda Superb iV и Skoda Karoq.