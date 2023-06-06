Kia придумала название для новой модели

Корейский автопроизводитель подал заявку на регистрацию товарного знака Tasman в Австралии, Новой Зеландии, Уругвае, Коста-Рике и Франции. Под этим именем на рынок может выйти пикап, который, по слухам, в настоящее время находится в разработке. Причем с большой долей вероятности, новая модель будет оснащаться дизельным двигателем.

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Австралийские СМИ в свою очередь сообщают, что Kia пообещала местным дилерам в 2025 году вывести на рынок рамный пикап с дизельным мотором и двухрядной кабиной. Якобы разработка этой модели ведется уже три года как ответ на Toyota Hilux и Ford Ranger. Целевыми показателями являются грузоподъемность 1000 килограммов и максимальная масса буксируемого прицепа 3500 килограммов. Вероятно, товарный знак Tasman предназначается именно этому пикапу, который пока носит кодовое обозначение Kia TK.

По одной из версий, будущий пикап Tasman может получить силовую установку от внедорожника Mohave — турбодизель V6 объемом 3,0 литра мощностью 277 лошадиных сил. Официальная же информация о моторах должна появиться до конца этого года.

Что же касается глобальных планов Kia, то ранее были анонсированы два электрических пикапа — их покажут до 2027 года, однако подробностей о них пока нет. Стратегия компании предусматривает, что к 2030 году около 80 процентов продаж электрических автомобилей будут приходиться Северную Америку, Европу, Южную Корею и Китай.