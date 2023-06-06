Lexus рассекретил внешность новых вседорожников GX и TX

Компания Lexus опубликовала очередную фотографию нового GX.

© Motor.ru / Lexus

Внедорожник на общей с Toyota Land Cruiser 300 платформе дебютирует 9 июня в США и будет радикально отличаться от предшественника. Серьезные изменения грядут и в плане техники. Не исключено, что GX получит гибридную силовую установку, как у Sequoia, а также новый базовый двигатель. К слову, сейчас он вообще один — «атмосферник» V8 4.6 мощностью 305 лошадиных сил. Также появился снимок нового TX.

Компания Lexus постепенно приподнимает завесу тайны над новым GX. Премьера внедорожника состоится в ночь на 9 июня, и пока о нём известно ровным счетом ничего. Правда, благодаря нескольким тизерам можно составить представление об облике машины. На фотографиях видны рельефный капот, фонарь во всю ширину кузова и практически вертикальные боковины.

При этом все слухи сходятся в одном: рама сохранится, но GX переберется на современную «тележку» TNGA-F, общую с Toyota Land Cruiser 300 и, с недавних пор, пикапом Tacoma.

Motor.ru / Lexus GX

Motor.ru / Lexus TX

Сегодняшний GX в Америке стартует с 59 тысяч долларов (4,8 млн рублей). Гамма двигателей включает один-единственный агрегат — «атмосферник» V8 4.6 (305 л.с., 446 Нм) в паре с шестидиапазонным автоматом. Смена платформы принесет больший ассортимент силовых установок. Это могут быть и традиционные ДВС с турбонаддувом, и гибридные системы вроде i-Force Max, как на «третьей» Sequoia, которая тоже построена на TNGA-F.

Но вообще премьера на 9 июня запланирована двойная: помимо GX следующего поколения, Lexus представит абсолютно новый TX. Ожидается, что это будет кроссовер на общей с Toyota Grand Highlander платформе TNGA-K с поперечным расположением двигателя, Макферсонами спереди и многорычажкой сзади.