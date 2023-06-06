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В России в продаже появился кроссовер Subaru Crosstrek по цене от 2,8 млн рублей

В автосалонах России появились автомобили Subaru Crosstrek 2023 года, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления размещены в классифайдах.

В Россию привезли Subaru Crosstrek, который пришел на замену XV
© Газета.Ru

Дилер из Хабаровска предлагает приобрести такой кроссовер 2023 года выпуска с мотором 2.5 (182 л.с.), вариатором и полным приводом за 2,8 млн рублей. При этом у машины руль расположен с левой стороны.

Продавец из Новосибирска просит за Subaru Crosstrek в исполнении Limited 4,1 млн рублей. В наличии кожаная отделка салона, многозонный климат-контроль, система автоматической парковки и мониторинг слепых зон.

В оснащение также входят фронтальные и боковые подушки безопасности, люк в крыше и медиасистема с вертикально ориентированным экраном-планшетом.

Название Crosstrek на рынке США и Китая носит автомобиль, ранее известный в России под названием Subaru XV.

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