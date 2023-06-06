В Россию привезли Subaru Crosstrek, который пришел на замену XV

В автосалонах России появились автомобили Subaru Crosstrek 2023 года, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления размещены в классифайдах.

Дилер из Хабаровска предлагает приобрести такой кроссовер 2023 года выпуска с мотором 2.5 (182 л.с.), вариатором и полным приводом за 2,8 млн рублей. При этом у машины руль расположен с левой стороны.

Продавец из Новосибирска просит за Subaru Crosstrek в исполнении Limited 4,1 млн рублей. В наличии кожаная отделка салона, многозонный климат-контроль, система автоматической парковки и мониторинг слепых зон.

В оснащение также входят фронтальные и боковые подушки безопасности, люк в крыше и медиасистема с вертикально ориентированным экраном-планшетом.